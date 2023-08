राहुल गांधी BIKE से पहुंचे लद्दाख के पैंगोंग झील, तो केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने उन्हें क्यों कहा 'थैंक यू'? जानें

नई दिल्ली: राहुल गांधी (Rahul Gandhi) अपने लद्दाख यात्रा को लेकर सुर्खियों में हैं. जैसे ही कांग्रेस नेता ने लद्दाख में अपनी मोटरसाइकिल यात्रा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कीं, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) के नेतृत्व में हिमालय क्षेत्र में बनाई गई उत्कृष्ट सड़कों को बढ़ावा देने के लिए उनकी सराहना की.

दरअसल, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू लद्दाख में बाइक राइड करने के लिए राहुल गांधी को थैंक्यू बोलकर पूर्ववर्ती यूपीए सरकार पर उसके कार्यकाल के दौरान सीमावर्ती इलाकों में बुनियादे ढांचे के विकार पर ध्यान नहीं देने के लिए कटाक्ष कर रहे थे. न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार रिजिजू ने ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर एक वीडियो भी पोस्ट किया और दावा किया कि यह साल 2012 का वीडियो है. वीडियो में लद्दाख के पैंगोंग त्सो जाने वाले मार्ग पर पत्थर और बोल्डर जहां-तहां गिरे नजर आ रहे हैं और कई वाहन उससे बचते-बचाते निकलने की कोशिश कर रहे हैं.

Thanks to Rahul Gandhi for promoting excellent roads of Ladakh built by the @narendramodi govt. Earlier, he also showcased how Tourism is booming in Kashmir Valley & reminded all that our “National Flag” can be peacefully hoisted at Lal Chowk in Srinagar now! pic.twitter.com/vta6HEUnXM

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) August 19, 2023