नई दिल्ली. केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रीजीजू (Kiren Rijiju) ने बुधवार को कहा कि भारत इस साल के अंत में मौसम की भविष्यवाणी करने वाले संस्थानों के लिए अपना नया 18 पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर पेश करेगा. रीजीजू ने नोएडा में मंत्रालय के राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केन्द्र (एनसीएमआरडब्ल्यूएफ) का दौरा करने के बाद यह घोषणा की. एनसीएमआरडब्ल्यूएफ में ‘मिहिर’, 2.8 पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है, जबकि भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम), पुणे में ‘प्रत्यूष’, 4.0 पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है.

रीजीजू ने संवाददाताओं से कहा, ‘नया सुपर कंप्यूटर 900 करोड़ रुपये की लागत से खरीदा जाएगा.’ इसके बाद मंत्री किरेन रीजीजू ने ट्वीट में लिखा कि नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग (NCMRWF) का दौरा करके प्रसन्नता हुई, जो मौसम और जलवायु मॉडलिंग में उत्कृष्टता का केंद्र है. हमारे देश के लिए उन्नत न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन (NWP) सिस्टम विकसित करने का उनका मिशन सराहनीय है. गर्व की बात है कि एनसीएमआरडब्ल्यूएफ क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मौसम और जलवायु के लिए बिम्सटेक केंद्र के रूप में भी कार्य करता है.

Delighted to have visited the National Centre for Medium Range Weather Forecasting (NCMRWF) today, a true Centre of Excellence in Weather and Climate Modelling. Their mission to develop advanced Numerical Weather Prediction (NWP) systems for our nation is commendable. Proud that… pic.twitter.com/mbDMZkH40b

