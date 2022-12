Tawang Clash: एके एंटनी का वीडियो शेयर कर बोले किरेन रिजिजू, 'कोई इसे कांग्रेस और राहुल गांधी को दिखाओ'

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भारत-चीन बॉर्डर मुद्दों के बारे में बात करते हुए यूपीए के रक्षा मंत्री एके एंटनी के 2013 के संसद में​ दिए भाषण का एक वीडियो क्लिप साझा कर राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं पर कटाक्ष किया है. कांग्रेस हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय सैनिकों की पीएलए सैनिकों के साथ हुए संघर्ष पर बहस की मांग कर रही है. रिजिजू ने वीडियो क्लिप ट्वीट करते हुए लिखा, ‘क्या कोई राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं को यह संसद वीडियो दिखा सकता है? आजादी के बाद से कांग्रेस की नीति सीमावर्ती क्षेत्रों को विकसित करने की नहीं थी, क्योंकि उनका मानना ​​था कि यह सबसे अच्छी रक्षा नीति है.’

मेघालय से PM मोदी का चीन को संदेश, कहा- भारत डंके की चोट पर करेगा अपने बॉर्डर एरिया का विकास

वीडियो में तत्कालीन रक्षा मंत्री एके एंटनी को यह कहते हुए सुना जा सकता है, ‘स्वतंत्र भारत की कई वर्षों से नीति रही है कि सीमा का विकास न करना ही सबसे अच्छा बचाव है. अविकसित सीमाएं, विकसित सीमाओं से अधिक सुरक्षित होती हैं. इतने सालों में, सड़कों, एयरफील्ड्स का निर्माण नहीं हुआ, सीमावर्ती क्षेत्रों में कुछ भी नहीं हुआ. उस समय तक, चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने बुनियादी ढांचे का विकास करना जारी रखा. इसलिए अब वे हमसे आगे निकल गए हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, क्षमता के लिहाज से सीमावर्ती इलाकों में चीन हमसे आगे है. मैं स्वीकार करता हूं. यह इतिहास का एक हिस्सा है.’

Can somebody show this Parliament video to Rahul Gandhi and Congres leaders?

Congress Policy since independence was not to develop the border areas because they believed that’s the best defence policy!#NewIndia under @narendramodi Ji is providing infrastructure to border people pic.twitter.com/SxjtgJmdY4

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) December 21, 2022