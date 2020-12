किसानों के आंदोलन पर रक्षा मंत्री ने कहा, 'कुछ ताकतों ने किसानों के बीच कुछ गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की है. हमने कई किसानों से भी बात की है. किसानों से मेरा केवल यही अनुरोध है कि खंड-वार चर्चा की जानी चाहिए और ‘हां या ‘नहीं’उत्तर की तलाश करनी चाहिए. हम संकल्प लेंगे.'

#WATCH Derogatory remarks shouldn't be made against a PM. PM is not just an individual but an institution. I've never used abusive words against any former prime minister. "Mar ja, mar ja" slogans were raised against PM, I felt really hurt: Defence Minister Rajnath Singh pic.twitter.com/4skeQqtXLH