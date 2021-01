नई दिल्‍ली. केंद्र सरकार के नए कृषि कानून (Agricultural Law) के विरोध में पिछले कई महीनों से चल रहे किसान आंदोलन (Kisan Andolan) के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) आज एक बार फिर रेडियो पर 'मन की बात' (Mann ki Baat) कार्यक्रम किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल के पहले मन की बात कार्यक्रम में बोलते हुए कहा, जब मैं ‘मन की बात’ करता हूं तो ऐसा लगता है, जैसे आपके बीच, आपके परिवार के सदस्य के रूप में उपस्थित हूं. हमारी छोटी-छोटी बातें, जो एक-दूसरे को, कुछ, सिखा जाये, जीवन के खट्टे-मीठे अनुभव जो, जी-भर के जीने की प्रेरणा बन जाये - बस यही तो है ‘मन की बात’.



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा, दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान देख देश बहुत दुखी भी हुआ. हमें आने वाले समय को नई आशा और नवीनता से भरना है. पीएम मोदी ने कहा, इस बार 26 जनवरी की परेड में भारतीय वायुसेना की दो महिला ऑफिसर ने नया इतिहास रच दिया. क्षेत्र कोई भी हो, देश की महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है.



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम से जुड़ी 10 बड़ी बातें...

पीएम मोदी ने कहा, भारत, आज, दवाओं और वैक्‍सीन को लेकर सक्षम है, आत्मनिर्भर है. इससे ज्‍यादा गर्व की बात क्या हो सकती है. भारत दुनिया में सबसे तेज गति से अपने नागरिकों का टीकाकरण कर रहा हैं. सिर्फ 15 दिन में भारत, अपने 30 लाख से ज्यादा नागरिकों का टीकाकरण कर चुका है, जबकि अमेरिका जैसे समृद्ध देश को इसी काम में 18 दिन लगे थे और ब्रिटेन को 36 दिन.

जमीनी स्तर पर काम 'करने वालों को पद्म सम्मान देने की जो परंपरा देश ने कुछ वर्ष पहले शुरू की थी, वो इस बार भी कायम रखी गई है. मेरा आप सभी से आग्रह है कि इन लोगों के बारे में, उनके योगदान के बारे में जरूर जानें, परिवार में उनके बारे में चर्चा करें. देखिएगा, सबको इससे कितनी प्रेरणा मिलती है.

पीएम मोदी ने कहा, आपने इस बार 26 जनवरी की परेड में भी गौर किया होगा, जहां भारतीय वायुसेना की दो महिला अधिकारियों ने नया इतिहास रच दिया है. कुछ दिन पहले आपने देखा होगा,अमेरिका के सान फ्रांसिस्को से बैंगलुरू के लिए एक नॉन स्‍टॉप विमान की कमान भारत की चार महिला पायलट ने संभाली. 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा सफ़र तय करके ये विमान सवा दो-सौ से अधिक यात्रियों को भारत लेकर आया.

पीएम मोदी ने कहा, हैदराबाद के बोयिनपल्‍ली में एक स्‍थानीय सब्‍जी मंडी, किस तरह अपने दायित्‍व को निभा रही है. ये पढ़कर भी मुझे बहुत अच्‍छा लगा. हम सबसे देखा है कि सब्‍जी मंडियों में अनेक वजहों से काफी सब्‍जी खराब हो जाती है. लेकिन बोयिनपल्‍ली की सब्‍जी मंडी ने तय किया कि हर रोज बचने वाली इन सब्जियों को ऐसे ही फेंका नहीं जाएगा. सब्‍जी मंडी से जुड़े लोगों ने तय किया इससे बिजली बनाई जाएगी. बेकार हुई सब्जियों से बिजली बनाने के बारे में शायद ही आपने कभी सुना हो.

धानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल के पहले मन की बात कार्यक्रम में बोलते हुए कहा, मैं सभी देशवासियों से कहता हूं कि आजादी के नायकों के बारे में किताब लिखें. पीएम मोदी ने कहा, Indian Seventy Five के निमित्‍त एक initiative शुरू किया जा रहा है. इससे सभी राज्‍यों और भाषाओं के युवा लेखकों को प्रोत्‍साहन मिलेगा. देश में बड़ी संख्‍या में ऐसे विषयों पर लिखने वाले लेखक तैयार होंगे. जिनका भारतीय विरासत और संस्‍कृति पर गहन अध्‍ययन होगा.

पीएम मोदी ने कहा 'आज भारत में रोड सेफ्टी के लिए सरकार के साथ ही व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर कई तरह के प्रयास भी किए जा रहे हैं. जीवन बचाने के इन प्रयासों में हम सबको सक्रिय रूप से भागीदार बनना चाहिए.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले दिनों झांसी में एक महीने तक चलने वाला स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल शुरू हुआ. हर किसी को आश्‍चर्य होता है कि स्ट्रॉबेरी और बुंदेलखंड. लेकिन ये सच्‍चाइ है. अब बुंदेलखंड में स्ट्रॉबेरी की खेती को लेकर उत्‍साह बढ़ रहा है और इसमें बहुत बड़ी भूमिका झांसी की एक बेटी ने निभाई है. गुरलीन चावला लॉ की छात्रा है. उन्‍होंने अपने घर पर और फिर खेत में स्ट्रॉबेरी की खेती का सफल प्रयोग कर ये विश्‍वास जगाया है कि झांसी में भी ये हो सकता है.

मन की बात में पीएम मोदी ने कहा इस वर्ष से भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष का समारोह अमृत महोत्सव शुरू करने जा रहा है. ऐसे में यह हमारे उन महानायकों से जुड़ी स्थानीय जगहों का पता लगाने का बेहतरीन समय है, जिनकी वजह से हमें आजादी मिली. मैं उन शहीदों को नमन करता हूं और उनके साहस का श्रद्धापूर्वक स्मरण करता हूं मैं जयराम विप्लव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं. वे, एक ऐसी घटना को देश के सामने लेकर आए, जिस पर उतनी चर्चा नहीं हो पाई, जितनी होनी चाहिए थी.

पीएम मोदी ने कहा, आपने ध्‍यान दयिा होगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो सड़कें बनाती है, उससे गुजरते हुए आपको बड़े ही इनोचवेटिव स्‍लोगन देखने को मिलते हैं. This is highway not runway या फिर Be Mr. Late than Late Mr. ये स्‍लोगन सड़क पर सावधानी बरतने को लेकर लोगों को जागरूक करने में काफी प्रभावी होते हैं. अब आप भी ऐसे ही इनोवेटिव स्‍लोगन MYGOV पर भेज सकते हैं. आपके अच्‍छे स्‍लोगन भी इस अभियान में उपयोग किए जाएंगे.