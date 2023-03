कौन है बलजीत कौर? भगोड़े अमृतपाल सिंह को पनाह देने का आरोप, अब कसा पुलिस का शिकंजा

चंडीगढ़. भगोड़ा वारिस पंजाब डे नेता और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह (Amritpal Singh) अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है. अब उसके फरार होने के कनेक्शन में पंजाब पुलिस ने गुरुवार को बलजीत कौर नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि इस महिला ने हरियाणा के शाहाबाद में अपने घर पर कट्टरपंथी उपदेशक अमृतपाल और उसके साथी पापलप्रीत सिंह को शरण दी थी. पुलिस को शक है कि हो सकता है अमृतपाल पंजाब से बाहर भी भाग गया हो. अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर बलजीत कौर है कौन?

शाहाबाद की सिद्धार्थ कॉलोनी की रहने वाली बलजीत कौर कथित तौर पर अमृतपाल के साथी पापलप्रीत सिंह के संपर्क में थी. फिलहाल पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए लेकर गई है. बलजीत कौर ने पुलिस को बताया है कि अमृतपाल सिंह एक अन्य साथी के साथ स्कूटर पर कुरुक्षेत्र जिले में उसके घर पहुंचा था. कौर ने यह भी कहा कि अमृतपाल ने कपड़े बदल लिए थे और पगड़ी पहन रखी थी. उसने अपनी मूंछें भी ठीक कर ली थी. उसका कहना है कि अमृतपाल ने लुधियाना के हार्डीज वर्ल्ड इलाके से ऑटो लिया था.

पंजाब पुलिस की हिरासत में महिला

कुरुक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक सुरिंदर सिंह भोरिया ने पीटीआई को बताया कि हमने बलजीत कौर नाम की एक महिला को को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने अमृतपाल और उसके साथी पापलप्रीत सिंह को रविवार को शाहाबाद में अपने घर में रहने दिया था. महिला को पंजाब पुलिस को सौंप दिया गया है. शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने बताया कि बलजीत पिछले दो साल से पापलप्रीत सिंह के संपर्क में थी.

#WATCH | CCTV visuals near the house in Kurukshetra, Haryana where Amritpal Singh stayed the night of 19th March. Punjab IGP says that Singh stayed here on the night of 19th & left the next day. One woman, Baljeet Kaur has been arrested in this regard.

(CCTV visuals from March… pic.twitter.com/KcouIO4JtQ

— ANI (@ANI) March 23, 2023