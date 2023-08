नई दिल्ली. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अपने भाषण में महिला स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान की सराहना की. मुर्मू ने कहा, “स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर, मैं अपने साथी नागरिकों के साथ उन ज्ञात और अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को कृतज्ञ श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं जिनके बलिदानों ने भारत को राष्ट्रों के समुदाय में अपना उचित स्थान हासिल करना संभव बना दिया है.” मुर्मू ने कहा, मातंगिनी हाजरा और कनकलता बरुआ जैसी महान महिला स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत-माता के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया.

भारत की महान स्‍वतंत्रता संग्राम सेनानी कनकलता बरुआ भारत छोड़ो आंदोलन के सबसे कम उम्र के शहीदों में से एक थीं. 20 सितंबर, 1942 को, बरुआ ने गोहपुर पुलिस स्टेशन पर तिरंगा फहराने के लिए मृत्यु वाहिनी समूह का नेतृत्व किया था. ब्रिटिश सेना द्वारा की गई गोलीबारी के बाद बरुआ की मौत हो गई थी लेकिन उनके हाथों में तिरंगा था. कनकलता बरुआ का जन्म 22 दिसंबर 1924 को असम के बरंगाबाड़ी गांव में हुआ था. द प्रिंट के अनुसार, उनके माता-पिता कृष्णकांत बरुआ और कोर्नेश्वरी बरुआ थे.

मृत्‍यु वाहिनी में सबसे कम उम्र की सदस्‍य बनीं थी कनकलता

फेमिनिज्म इंडिया वेबसाइट के अनुसार, बरुआ की मां का पांच साल की उम्र में निधन हो गया था. इसके बाद उनके पिता ने दोबारा शादी की, लेकिन एक दशक से भी कम समय के बाद उनका निधन हो गया था. ये घटनाक्रम विशेषकर महिलाओं के बीच स्वतंत्रता संग्राम को असम में अधिक से अधिक समर्थन मिलने की पृष्ठभूमि में आया है. उस दौर में कई महिलाएं ‘शांति वाहिनी’ और ‘मृत्यु वाहिनी’ में शामिल हो गईं थी.

