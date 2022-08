कोलकाता में अचानक उतरे 9 कोरियाई फाइटर जेट, लोग हुए हैरान, जानें क्या था कारण

कोलकाता. पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के न्यू टाउन एयरपोर्ट के पास युद्ध विमानों के शोर ने हर किसी को चौंका दिया. हर कोई इस बात को सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर उनके शहर के ऊपर अचानक इतने सारे फाइटर जेट क्यों उड़ रहे हैं. दरअसल, मंगलवार की दोपहर को कोलकाता में दक्षिण कोरिया के 9 ब्लैक ईगल को शेल्टर दिया जा रहा है. ये सभी एयरप्लेन्स एयरपोर्ट के एप्रॉन एरिया में पार्क हैं. ये सभी कोरियाई फाइटर जेट हैं. काले और पीले रंग के इन विमानों पर बड़े-बड़े अक्षरों में ब्लैक ईगल्स लिखा है. बुधवार को कोलकाता एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इसे लेकर एक ट्वीट किया है.

Jet, set, rest! After participating in one of the largest aerospace exhibition held in Europe, these 9 striking Korean airforce ferry flights (Aircraft type: T50B) returned from the Airshow in UK and landed at #KolkataAirport for refueling and crew rest on 9th August 2022. pic.twitter.com/QEIPLBnBCD

— Kolkata Airport (@aaikolairport) August 10, 2022