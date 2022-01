बंगाल: नेताजी की जयंती पर हंगामा, बीजेपी एमएलए ने लगाया मारपीट का आरोप

नई दिल्ली. पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक रंजिश हर मौके पर बाहर निकलकर सामने आ जाती है. अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर दोनों दलों के बीच हंगामा होने की खबर आई है. पश्चिम बंगाल से बीजेपी के एक एमएलए ने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के उपर मारपीट का आरोप लगाया है.यह मामला भातपेड़ा का है जहां तृणमूल कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं में नेताजी की जयंती के अवसर पर जमकर मारपीट हुई. मामले में पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा. हालांकि घटना स्थल पर भारी पुलिस बल की तैनाती थी, इसके बावजूद दोनों गुटों के बीच जमकर हाथापाई से नहीं रोक सकी.

तृणमूल पर गोलियां चलाने का आरोप

इधर पश्चिम बंगाल भाजपा के अर्जुन सिंह ने तृणमूल के नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा, आज सुबह 10:30 बजे हमारे विधायक पवन सिंह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने गए थे. उसी समय उनपर टीएमसी के गुंडों ने हमला कर दिया, उन पर गोलियां चलाईं, ईंटें फेंकीं. तृणमूल के गुंडों ने मेरे पहुंचने पर मुझ पर हमला किया. हैरानी की बात यहै हि कि यह सब कुछ पुलिस के सामने हुआ. मेरी गाड़ी भी तोड़ दी.

#WATCH | Scuffle broke out between TMC and BJP supporters during an event on the 125th birth anniversary of Netaji #SubhasChandraBose, in Bhatpara, West Bengal. pic.twitter.com/kRr6dIJWtl

