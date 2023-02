Kolkata: करोड़ों कीमत वाले ‘रेड सैंड बोआ’ सांप की तस्करी, 4 गिरफ्तार, जानें क्यों है चर्चा

सिलीगुड़ी: पश्चिम बंगाल के वन विभाग ने मंगलवार को तस्करी के बड़े गिरोह को बेनकाब किया है. बेलाकोबा वन परिक्षेत्र की टीम ने दार्जिलिंग वन क्षेत्र से विलुप्त प्रजाति के सांप ‘रेड सेंड बोआ’ को जब्त किया है. वन विभाग 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है. इनकी पहचान अरिंदम सरकार, पासंग लामा शेरपा, अबवर मिया और जगदीश सी रॉय के रूप में हुई है. पुलिस ने बताया कि कालाबाजार में करोड़ो की कीमत वाले इस सांप को नेपाल में अवैध तस्करी का प्लान था. घटना के बाद आसपास के जिलों में सनसनी फ़ैल गई.

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार तस्करों को मंगलवार कोर्ट में पेश किया गया, उधर वन विभाग ने इनकी गिरफ़्तारी की बात की है. पुलिस ने ये पता लगाने में जुटी है कि इसमें कोई और भी तो शामिल नहीं है? गुप्त सूत्रों जानकारी के आधार पर वन विभाग ने सिलीगुड़ी के शास्त्रीनगर इलाके में एक सर्च अभियान चलाया जिसमे उन्हें लगभग विलुप्त प्रजाति के सांप को बरामद किया. वन विभाग के बैकंठपुर वन प्रमंडल के एनपीपी 1 रेंज को सोमवार को खबर आई कि इलाके के एक घर में बिहार से कुछ लोग आये हैं. उनके पास सैंड बोआ नामक सांप है. छापेमारी में पाशांग लामा के घर पर सांप बरामद किया गया.

