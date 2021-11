बेंगलुरू: 1 करोड़ में बिका ये बैल, 1 हजार में बिकता है इसके स्पर्म का डोज, जानें क्यों है इतना खास

बैंगलोर: बैंगलोर में 11 नवंबर को चार दिवसीय कृषि मेले (Krishi Mela 2021) का आयोजन किया गया. आज मेले के आखिरी दिन कृष्णा बैल (Krishna bull) चर्चा में बना रहा. कृष्णा को देखने और खरीदारों की भीड़ उमड़ी रही. साढे़ तीन साल का यह बैल, बैल खरीदरों की पहली पसंद बना रहा. बैल मालिक बोरेगौड़ा ने बताया कि यह हल्लीकर नस्ल का बैल है. इस कृषि मेले को काफी अत्याधुनिक तरीके से आयोजित किया गया था. लोग इसमें शारिरिक और वर्चुअली दोनों तरह से भाग ले सकते थे.

बैंगलोर मे यह मेला चार दिनों के लिए आयोजित किया गया था. यह कृषि मेला हर साल किसी न किसी वजह से चर्चा में बना रहता है. इस बार कृष्णा बैल लोगों का प्रमुख आकर्षण केंद्र रहा. बैल मालिक ने बताया कि हल्लीकर नस्ल के बैल के स्पर्म यानी वीर्य की काफी ज्यादा डिमांड होती है. उन्होंने कहा कि वह इसके वीर्य की एक डोज 1 हजार रुपये में बेचते हैं. बोरेगौड़ा ने कहा कि हल्लीकर नस्ल के जितने भी मवेशी होते हैं वे ए2 प्रटोन वाले दूध के लिए जाने जाते हैं. बैल मालिक ने बताया कि अब यह प्रजाति धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है. कृष्णा बैल को खरीदने के लिए व्यापारियों ने हजार, लाख नहीं करोड़ रुपये तक की बोली लगाई. बैल मालिक ने बताया कि मेले में एक खरीदार ने कृष्णा बैल को 1 करोड़ रुपये में खरीदा.

कृष्णा की बोली की खुशी बैल मालिक के चेहरे पर साफ तौर पर देखी जा सकती थी. बोरेगौड़ा ने कहा कृष्णा की उम्र भले ही साढे़ तीन साल की है लेकिन इसने अपने से बड़े उम्र के बैलों को पीछे छोड़ दिया. बोरे गौड़ा के मुताबिक यहां लगने वाले मेले में सामान्य तौर पर 1 से 2 लाख के बीच में ही बैल बिकते हैं. इतनी बड़ी बोली बैल के लिए कभी नहीं लगी. उन्होंने बताया कि इस नस्ल के बैल की खासियत होती है कि उनका वजन 800 से 1000 किलोग्राम तक होता हैत और 6.5 फीट से लेकर 8 फीट तक की होती है.

A 3.5 yr old bull named Krishna, valued at around Rs 1 Cr, has become centre of attraction at Krishi Mela in Bengaluru

Hallikar breed is mother of all cattle breeds. Semen of this breed is in high demand & we sell a dose of the semen at Rs 1000, said Boregowda, the bull owner pic.twitter.com/5cWZ5RW1Ic

