दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल-1 के पास निर्माण स्थल पर हादसा, 2 मजदूरों की मौत, 6 घायल

नई दिल्ली. दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी हवाई अड्डे के टर्मिनल वन के पास रविवार को एक निर्माण स्थल पर दो मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 6 घायल हो गए हैं. ANI के अनुसार इस घटना के बाद पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज कर ली है और घटना की जांच की जा रही है. मालूम हो कि दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल वन पर निर्माण का काम चल रहा था. इसी दौरान यह घटना हुई है.

वहीं 30 सितंबर को ठीक इसी तरह का मामला सफदरजंग रेलवे स्टेशन पर सामने आया था, जहां सुबह एक कंस्ट्रक्शन साइट पर लैंड स्लाइड होने से एक मजदूर करीब 40 फीट गड्ढे में फंस गया था. इसके बाद फायर विभाग ने 5 घंटे की मशक्कत से उसे बाहर निकाला था. अस्तपाल में भर्ती कराने के बाद उसकी मौत हो गई थी.

दरअसल सफदरजंग रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट का काम चल रहा था. और उस दिन सुबह कंस्ट्रक्शन साइट पर शमशेर काम कर रहा था. सुबह करीब 6.30 बजे अचानक से साइट पर लैंड स्लाइड हुआ और शमशेर करीब 40 फुट गड्ढे के मलबे के बीच फंस गया. इसके बाद फायर विभाग मौके पर पहुंचा और करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला गया था, लेकिन अस्पताल में भर्ती होने के बाद उसकी मौत हो गई थी.

