LAC पर चीनी सैनिक के नाम पूछने पर भारतीय जवान ने दिया ऐसा जवाब कि हो रही तारीफ, देखें VIDEO

नई दिल्ली. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल (Social Media Viral Video) हो रहा है. इस वीडियो में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच बातचीत होती दिख रही है. हालांकि ये वीडियो कब का है और कहां का है इसकी कोई पुष्टि नहीं हो सकी है. एक मिनट से भी कम समय के इस वीडियो में दो सैनिक खड़े दिख रहे हैं. इन दोनों के पीछे पोस्टर्स लगे दिख रहे हैं जिसमें से एक में मेंडेरिन लिपि में कुछ लिखा हुआ है जबकि दूसरे में अंग्रेजी में द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लिखा है. बता दें चीनी भाषा मेंडेरिन लिपि में लिखी जाती है.

वीडियो में दिख रहा है कि जब पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की पोशाक पहने एक चीनी सैनिक, भारतीय सैनिक से उसका नाम पूछता है तब भारतीय सैनिक कहता है, “आई एम मेजर कीन कुमार या मैं मेजर कीन कुमार हूं.” इसके बाद चीनी सैनिक अपना परिचय सुंग सुंग डू के नाम से देता है. भारतीय जवान के चीनी सैनिक को इस तरह अपना नाम बदलकर बताना लोगों को काफी मजेदार लग रहा है. आपको बता दें कीन कुमार आमतौर पर उन जवानों को कहा जाता है जो ट्रेनिंग अकेडमी में हमेशा जिज्ञासु होते हैं और फ्रंट-बेंचर माने जाते हैं.

‘Major Keen Kumar’ – chini ko troll kar diya sir!!!

Someone has a good sense of humor here.😂😂pic.twitter.com/uRwBd2Ioyi

— Manan Bhatt (@mananbhattnavy) December 14, 2021