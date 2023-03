VIDEO: लद्दाख में नजर आया ये दुर्लभ जानवर, देखते ही भौंकने लगे कुत्ते, आप इसे पहचानते हैं क्या?

नई दिल्ली. भारत के कई प्रांतों में अभी भी कुछ ऐसे जानवर हैं जो कभी-कभी ही दिखते हैं. ऐसे में उन्हें देखने पर अजीब कौतूहल पैदा हो जाता है. सोशल मीडिया पर दुर्लभ जानवर का वीडियो वायरल हो रहा है. भारतीय वन अधिकारी परवीन कसवान ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें बिल्ली परिवार का एक जानवर नजर आ रहा है. ये जानवर दिखने में बड़े बिल्ले जैसा है और इसके कान नुकीले हैं.इस अजीब और दुर्लभ जानवर का मुंह कुछ-कुछ शेर जैसा है लेकिन इसका शरीर और चालढाल कुत्ते जैसी लग रही है. ये वीडियो लद्दाख में शूट किया गया है. आईएफएस परवीन कासवान ने लोगों से इस जानवर के नाम का अनुमान लगाने के लिए भी कहा है.

आईएफएस अधिकारी ने इस जानवर के वीडियो को ट्वीट कर कहा है, “भारत में पाया जाने वाला एक खूबसूरत और दुर्लभ जानवर. लद्दाख में. बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते. अंदाजा लगाएं.” कासवान ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें मिट्टी जैसे रंग का ये जानवर घूमता दिख रहा है और इस पर आस-पास के कई सारे कुत्ते भौंकते नजर आ रहे हैं. वीडियो के आखिर में यह एक जगह बैठ जाता है लेकिन फिर भी कुत्ते उस पर भौंकते रहते हैं. कासवान ने इस वीडियो का क्रेडिट शेरिन फातिमा को दिया है.

A beautiful and rare animal found in India. In Ladakh region. Not many have heard about it. Guess what. Via @fatima_sherine. pic.twitter.com/dCqnawVsrs

