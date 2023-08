जल्द बदल जाएगा विश्व की सबसे ऊंची सड़क का पता... बीआरओ ने बताई नई रोड की ऊंचाई

लेह. जब आप गूगल करके दुनिया की सबसे ऊंची मोटर चलाने योग्य सड़क के बारे में पूछते हैं. तो जवाब आता है, उमलिंग ला, जिसकी वर्तमान ऊंचाई है 19,300 फीट. लेकिन हो सकता है कुछ वक्त के बाद जब आप उमलिंग ला लिखें तो आपको विश्व की सबसे ऊंची सड़क लिखा हुआ नहीं मिले. क्योंकि सीमा सड़क संगठन (BRO) लद्दाख में एक नई सड़क बनाने जा रहा है जो जल्द ही दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क के रूप में चर्चित उमलिंग ला की जगह ले लेगी. मंगलवार, 15 अगस्त को, बीआरओ ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस बात की घोषणा की. नई सड़क, जिसका नाम लिकारू-मिग ला-फुक्चे, उमलिंग ला से करीब 100 फीट ऊंची होगी.

#AnotherFirst#HighestRoad

On the occasion of 77th Independence Day @BROindia starts construction on yet another strategic road, Road Likaru-Mig La-Fukche.

This road will pass through an altitude of 19400 feet and will be the world’s highest motorable road surpassing the Umling… pic.twitter.com/cIb4sa7Mw8

— (@BROindia) August 15, 2023