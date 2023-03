'जॉब के बदले जमीन' केस में बड़ी राहत... लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती को जमानत

नई दिल्ली. दिल्ली की राउज़ एवेन्यू अदालत ने जमीन के बदले नौकरी के कथित घोटाले से जुड़े एक मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता एवं पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी एवं बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती को बुधवार को जमानत दे दी. यादव (74) का हाल ही में गुर्दे का प्रतिरोपण हुआ था. वह अदालत परिसर में ‘व्हील चेयर’ पर नजर आए. लालू सुबह करीब 10 बजे राउज़ एवेन्यू अदालत पहुंचे.

हालांकि मामले की सुनवाई देर से शुरू हुई. परिवार के तीनों सदस्य पूर्वाह्न करीब 11 बजे न्यायाधीश गीतांजलि गोयल के समक्ष पेश हुए. अदालत ने 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही जमानत राशि पर लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती को जमानत दी. यह मामला प्रसाद के 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहने के दौरान लालू के परिवार को कथित तौर उपहार में दी गई या बेची गई जमीन के बदले रेलवे में की गई नियुक्तियों से जुड़ा है.

#WATCH | Land-for-job case: Lalu Yadav leaves from Delhi's Rouse Avenue Court.

The court grants bail to Rabri Devi, Misa Bharti, him & other accused in the matter and directed every accused to furnish Rs 50,000 personal bail bond & a like amount surety.

