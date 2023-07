रायगढ़. महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के इरशालवाड़ी गांव में हालात सुधर नहीं रहे हैं. बुधवार देर रात को हुए भूस्खलन में गांव का बड़ा हिस्सा दब गया था और 120 ज्यादा लोग मलबे में फंसे हुए थे. अब तक इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनके शवों को मलबे से निकाला गया है. यही नहीं अब भी राहत एवं बचाव कार्य जारी है. इस बीच महाराष्ट्र के इरशालवाड़ी गांव में भारी भूस्खलन के मलबे में अपने माता-पिता के दबे होने से एक परेशान व्यक्ति ने कहा कि मिट्टी और मलबे के अलावा कुछ नहीं बचा है.

यहां बारिश का कहर अभी भी जारी है और इसके चलते भूस्खलन की आशंका फिर से बढ़ गई है. मिट्टी गिरने के चलते बचाव अभियान धीमा हो गया है. भूस्खलन की ये घटना बुधवार देर रात इरशालवाड़ी में एक पहाड़ी की चोटी पर हुई, जहां एक व्यक्ति और उसके चार दोस्त पहाड़ी के नीचे स्थित एक स्कूल में रात में रुके थे. इस घटना के बारे में बताते हुए व्यक्ति ने कहा कि बुधवार रात करीब साढ़े दस बजे वह स्कूल के कमरे में बैठा था और अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर रहा था, तभी उसे तेज आवाज सुनाई दी.

VIDEO | Four killed, many others feared trapped after several houses reportedly collapsed in Khalapur area of Maharashtra’s Raigad district due to rainfall-triggered landslide last night. CM Eknath Shinde visited the site earlier today. The NDRF is carrying out rescue operation.… pic.twitter.com/7rRjfAO6iS

