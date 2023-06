गंगटोक. पश्चिमी सिक्किम जिले में भारी बारिश ने काफी तबाही मचाई है. यहां भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन से 100 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं. लगातार बारिश से राज्य में बुनियादी ढांचे और संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है. बारिश से कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं. पूर्वोत्तर भारत में अगले तीन दिनों के लिए भारी बारिश और आंधी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

खबरों के मुताबिक, उत्तरे को सोपाखा से जोड़ने वाली सड़क, जिसमें दो पुल शामिल हैं, पूरी तरह से बह गई. आसपास की ट्राउट मछली और पोल्ट्री फार्म भी बह गए. इसी तरह, डेंटम को पेलिंग और ग्यालशिंग से जोड़ने वाली सड़क कलाज नदी में पूरी तरह से बह गई थी. नदी के बढ़ते जलस्तर में एक कच्चा घर, एक सीमेंट भवन, दो श्मशान घाट और एक खुदाई करने वाला भी बह गया.

#WATCH | During the rescue, a person who fell unconscious was immediately evacuated by ambulance and taken to the nearest Army Field Hospital for further treatment. The medical condition of the patient is stable as of now: Lt Col Mahendra Rawat, PRO Defence pic.twitter.com/sIGmZu7rs1

