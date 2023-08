जम्मू कश्मीर. सेना और पुलिस के नेतृत्व में चलाए गए एक संयुक्त अभियान में आतंकियों की घुसपैठ को नाकाम कर दिया. जम्मू में शिवाजी चौकी के पास लश्कर-ए-तैयबा का एक आतंकवादी को मार गिराया गया. इस दौरान एक आतंकी फरार हो गया. पुलिस का दावा है कि उस आतंकी की एके-47 की मैगजीन खत्म हो गई है और उसे जल्द ही पकड़ लिया जाएगा. यह आतंकवादी साजिद जट्ट के समूह का था, जिसे कट्टर आतंकवादियों को प्रशिक्षित करने के लिए जाना जाता है.

जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को खत्म किए जाने और घाटी में जी-20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन को लेकर आतंकी समूह परेशान हैं. सेना और पुलिस सूत्रों की मानें तो अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त किए जाने (5 अगस्त) के चार साल पूरे होने के मौके पर आतंकवादी हमले की योजना बना रहे थे. सूत्रों ने कहा कि वे बड़ी संख्या में लोगों की हत्या करके शांति भंग करना चाहते थे. जिस इलाके में उन्हें घेरा गया वह अल्पसंख्यक बहुल है.

#BreakingNews | Infiltration bid foiled in Jammu and Kashmir’s Kupwara district

2 terrorists have been eliminated, arms & ammunition recovered | News18’s @Ieshan_W with more on this #JammuandKashmir #BSF #IndianArmy #Terror #Kupwara | @poonam_burde pic.twitter.com/05MZ28pEOX

