Layer Shot के Ad पर सरकार सख्त, Twitter और Youtube से 'रेप जोक्स' वाले विज्ञापन को तुरंत हटाने के दिए आदेश

नई दिल्ली: बॉडी स्प्रे लेयर शॉट का विवादित विज्ञापन (Layer Shot Ad controversy) का मामला बढ़ता जा रहा है. अब कंपनी के इस विज्ञापन को लेकर सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं. केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ( Information and Broadcasting ministry) ने बॉडी स्प्रे शॉट के विवादित विज्ञापन को तुरंत रोकने के आदेश दिए हैं. मंत्राय ने अपने आदेश में ट्विटर और यूट्यूब ( YouTube) को अपने प्लेटफॉर्म (Twitter) से ऐसे विज्ञापनों को तुरंत हटाने के लिए कहा है. इतना ही नहीं केंद्रीय मंत्राय ने इस विज्ञापन के लिए जांच के आदेश भी दे दिए हैं.

गौरतलब है कि लेयर शॉट के विज्ञापन (Shot Body Spray Ad) को लेकर लोगों में आक्रोश देखा जा रहा था. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोग ऐसे विज्ञापनों को रेप को बढ़ावा (Layerr Shot Promoting Rape Culture) देने वाला बताकर कंपनी की आलोचना कर रहे थे. मामला बढ़ता देख अब सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए विज्ञापन के जांच के आदेश दे दिए हैं.

लेयर शॉट के रेप जोक्स वाले विज्ञापन पर महिला आयोग ने नाराजगी जताते हुए दिल्ली पुलिस से इस पर प्राथमिकी दर्ज करने को कहा है. दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा कि लेयर शॉट विज्ञापन देश में बलात्कार की मानसिकता को स्पष्ट रूप से बढ़ावा दे रहा है. इस मामले पर हमने दिल्ली पुलिस से प्राथमिकी दर्ज करने के लिए नोटिस जारी किया है. इसके साथ ही महिला आयोग ने विज्ञापन को सभी सोशल मिडिया प्लेटफॉर्म से तुरंत हटाने की मांग की है.

इससे पहले लेयर शॉट के इस विज्ञापन को लेकर भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (advertising standards council of india) ने कहा कि इस तरह का ऐड उनके कोड का गंभीर उल्लंघन करता है और ये पूरी तरह से सार्वजनिक हित के खिलाफ है. बता दें कि ट्विटर पर यूजर्स ने एएससीआई को टैग करते हुए विज्ञापन की जमकर आलोचना की थी. एएससीआई ने लिखा- हमे टैग करने के लिए धन्यवाद. यह विज्ञापन एएससीआई कोट का गंभीर उल्लंघन करता है और इसके खिलाफ हमने तत्काल कर्रवाई की है.

लेयर शॉट के ऐड के लेकर लोगों ने कंपनी जमकर लताड़ लगाई है. जनता का कहना है कि यह विज्ञापन रेप के कल्चर को बढ़ावा दे रहा है. बता दें कि कंपनी ने बॉडी स्प्रे शॉ के दो विज्ञापन दिखाए जिसमें पहले विज्ञापन में देखा जा सकता है कि इसमें एक स्टोर में चार लड़के दिखाई देते हैं. वे एक परफ्यूम के सेक्शन में जाते हैं तो वहां उन्हें लेयर शॉट की एक ही बची हुई शीशी मिलती है. उसी समय वहां पर एक लड़की भी मौजूद रहती है.

लड़के तभी बात करते हैं कि हम चार है और यहां सिर्फ एक है तो कौन शॉट लेगा. तभी लड़की पीछे मुड़ती है और वह उन लोगों की बातों से डरी हुई दिखाई देती है. वह लड़कों पर गुस्सा भी करती है. उसे लगता है कि वह लोग उसके बारे में बात कर रहे थे.

वहीं कंपनी का एक और विज्ञापन में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला. दूसरे वीडियो में दिखाया गया है कि एक कमरे में तीन लड़के आते हैं. वहां पर एक लड़का एक लड़की के साथ पहले से ही मौजूद रहता है जो कि एक बेड में बैठे हुए रहते हैं. तीनों लड़के जब कमरे में आते हैं तो लड़की सहम जाती है. उनमें से एक लड़का कमरे में मौजूद पहले वाले लड़के से पूछता है कि शॉट तो मारा होगा. यह सुनकर वहां मौजूद लड़की गुस्सा जाती है. लड़का जवाब देता है कि हां मारा है तो लड़के कहते हैं कि अब हमारी बारी है.

यह दूसरा विज्ञापन सोनी लिव चैनल पर दिखाया जा रहा था. एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि लेयर शॉट को इन विज्ञापनों को वापस ले लेना चाहिए और सोनी लिव से अपील है कि वह ऐसे बलात्कार की संस्कृति को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों को दिखाना बंद करे.

