पूर्व विदेशमंत्री सुषमा स्वराज के निधन पर दुनिया भर के नेताओं ने दिया भावुक संदेश

Deeply saddened to hear of the loss of Behinji Sushma Swaraj. A tall leader and a great orator and people’s person. My profound condolences to the people of India and her family and friends. @narendramodi pic.twitter.com/fHT70dH58J

Deeply grieved to hear the demise of my good friend Smt #SushmaSawraj; Stateswoman extraordinaire, diplomat par excellence; A warm human being. Key architect of renewed Maldives-India friendship. Sincere condolences to bereaved family and people of India. May she rest in peace! pic.twitter.com/kcxbdsimxI

My heartfelt condolences to the family & loved ones of former EAM of India, Smt. Sushma Swaraj ji.

One of India’s most respected leaders, she showed remarkable dedication to serving her fellow citizens & took the Indo-French relationship to new heights.#SushmaSwaraj



S Rabbani, Afghanistan Foreign Affairs Minister: I’m saddened to hear of the untimely demise of Sushma Swaraj, former EAM of India. My deepest condolences to ppl &govt of India on the loss of a distinguished public figure who represented her country with distinction&determination pic.twitter.com/D3e9BpD9dm

We are saddened to hear of the passing of #SushmaSwaraj. Her dedication, compassion and contribution to the relations between India and Israel will not be forgotten. #RIPSushmaSwaraj pic.twitter.com/EwC1DgCrvi

भारत की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज (Sushma Swaraj)का मंगलवार देर रात दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज को गंभीर हालत में रात 9 बजकर 35 मिनट पर एम्स में भर्ती कराया गया था. जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की तबीयत काफी लंबे समय से खराब बनी हुई थी.पूर्व विदेश मंत्री के अचानक गुजर जाने से देश के नेताओं के साथ ही विदेशी नेता भी स्तब्ध हैं और इन नेताओं ने उन्हें ट्विटर के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की है.अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने भारत की पूर्व विदेशमंत्री सुषमा स्वराज के निधन पर दुख जताया है. उन्होंने लिखा, बहनजी सुषमा के गुजर जाने से गहरा आघात पहुंचा है. एक बड़ी नेता, एक महान वक्ता और लोगों की प्रिय. भारत की जनता, उनके परिवार और दोस्तों के प्रति मेरी गहरी संवेदना.मालदीव के विदेश मंत्री ने भी सुषमा स्वराज के आकस्मिक निधन पर दुख जताया है. उन्होंने लिखा, मेरी अच्छी दोस्त सुषमा स्वराज के निधन की खबर सुनकर गहरा शोक हुआ. असाधारण स्टेटवूमन, उत्कृष्ट राजनयिक, एक गजब की इंसान. मालदीव-भारत मैत्री की प्रमुख वास्तुकार. शोक संतप्त परिवार और भारत के लोगों के प्रति संवेदना. शायद वह शांति से आराम कर रही है!बांग्लादेश की प्रधानमंभी शेख हसीना ने सुषमा स्वराज के निधन पर दुख जताया. उन्होंने कहा कि वो हमारी अच्छी दोस्त थीं.फ्रांस के भारत के राजदूत अलेक्जेंडर ज़ीगलर ने सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, भारत की पूर्व विदेशमंत्री के परिवार और प्रियजनों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है. सुषमा स्वराज, भारत के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक थीं और उन्होंने हमेशा अपने नागरिकों की सेवा के लिए उल्लेखनीय समर्पण दिखाया. स्वराज भारत-फ्रांस संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले गईं.अफगानिस्तान विदेशमंत्री एस रब्बानी ने कहा, मैं भारत के पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के असामयिक निधन के बारे में सुनकर दुखी हूं. एक प्रतिष्ठित शख्सियत के नुकसान पर भारत की सरकार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है.इजरायल इन इंडिया के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है कि भारत और इजरायल के संबंधों के प्रति उनके समर्पण, करुणा और योगदान को भुलाया नहीं जाएगा. इस ट्वीट में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और सुषमा स्वराज की एक फोटो भी लगी है.ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने भी सुषमा स्वराज के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है. वहीं रूस के विदेश मंत्रालय ने भी सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि हम सुषमा स्वरादज के निधन पर भारत के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं.भूटान के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम भारत की पूर्व विदेशमंत्री सुषमा स्वराज के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त करते हैं. मुझे पिछले साल अपनी भारत यात्रा के दौरान उनसे मिलने का मौका मिला था. भूटान-भारत संबंधों को मजबूत करने में उनके नेतृत्व को हमेशा याद रखा जाएगा.