नई द‍िल्‍ली. केंद्र सरकार (Central Government) के अधीनस्‍थ लेड‍ी हार्ड‍िंग मेड‍िकल कॉलेज (LHMC) एवं संबंध‍ित अस्‍पतालों में कैंसर मरीजों के इलाज और सेवाओं को बढ़ावा देने की द‍िशा में लगातार खास कदम उठाए जा रहे हैं. केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य एवं पर‍िवार कल्‍याण मंत्रालय के व‍िशेष सच‍िव और संयुक्‍त सच‍िव की उपस्‍थ‍िति में लेडी हॉर्ड‍िंग (LHMC) के न‍िदेशक डॉ सुभाष ग‍िरी (Dr Subhash Giri) द्वारा चिकित्सा उपकरणों की खरीद को लेकर समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्‍ताक्षर क‍िए गए हैं. मेड‍िकल उपकरणों की खरीद के ल‍िए एचएलएल-इन्‍फ्राटेक सर्व‍िसेज (HLL-HITES) के साथ एमओयू का आदान प्रदान क‍िया गया है.

लेडी हॉर्ड‍िंग मेड‍िकल कॉलेज के न‍िदेशक डॉ. सुभाष ग‍िरी ने केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय की ओर से कैंसर की रोकथाम, उपचार और उसके पुनर्वास की द‍िशा में बड़ा कदम उठाया है. स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के न‍िर्देशों पर आज लेडी हार्ड‍िंग मेड‍िकल कॉलेज (LHMC) की ओर से मेड‍िकल उपकरण उपलब्‍ध कराने वाले म‍िनी रत्‍न वाले पीएसयू HLL-HITES के साथ एमओयू साइन क‍िया है.

Dr Subhash Giri, Director LHMC signed MoU with HLL-HITES for procurement of Medical equipment of approx. Rs 78 crores, with Special Secretary (H) & JS (H) MoHFW at Nirman Bhawan. It will boost diagnostic imaging services & cancer treatment for patients of LHMC & asso. hospitals. pic.twitter.com/hW3avVWgxY

