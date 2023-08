असदुद्दीन ओवैसी के परदादा थे हिन्दू ब्राह्मण? AIMIM चीफ ने दावे पर दिया जवाब

नई दिल्ली. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को उस सोशल मीडिया पोस्ट पर जवाब दिया, जिसमें हिंदू ब्राह्मण तुलसीराम दास को उनके परदादा होने का दावा किया गया है. एआईएमआईएम चीफ ने कहा, ‘यह मेरे लिए हमेशा ही मजेदार रहा है कि जब उन्हें वंश गढ़ना होता है, तब भी संघियों को मेरे लिए एक ब्राह्मण पूर्वज ढूंढना पड़ता है.’

ओवैसी को लेकर यह दावा और उनकी प्रतिक्रिया ऐसे वक्त में आई है जब जम्मू-कश्मीर के नेता गुलाम नबी आजाद ने हाल ही में एक बयान दिया था कि भारत में पैदा हुआ हर व्यक्ति हिंदू था. इस पर ओवैसी ने सोशल मीडिया एक्स (ट्विटर) पर लिखा, यह मेरे लिए हमेशा मजेदार होता है कि जब उन्हें वंश गढ़ना होता है, तब भी संघियों को मेरे लिए एक ब्राह्मण पूर्वज ढूंढना पड़ता है. हम सभी को अपने कर्मों का जवाब देना होगा. हम सभी आदम और हव्वा के बच्चे हैं. जहां तक मेरी बात है, मुसलमानों के समान अधिकारों और नागरिकता के लिए लोकतांत्रिक संघर्ष आधुनिक भारत की आत्मा की लड़ाई है. यह ‘हिंदूफोबिया’ नहीं है.’

It’s always amusing to me that even when they have to concoct a lineage, Sanghis have to find a Brahmin ancestor for me. We all have to answer for our own deeds. We are all children of Adam & Hawa AS. As for me, the democratic struggle for equal rights & citizenship of Muslims is… pic.twitter.com/b7KHhw40Iv

