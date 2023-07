जूनागढ़. गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश के बीच फ्लाईओवर पर एक शेर की चहलकदमी देखने को मिली. उसे देख वहां से गुजरने वाले लोग भी भौचक रह गए. बीच सड़क शेर के घूमने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. शेर को यात्रियों के गुजरने के साथ ही शांति से सड़क पर चलते हुए देखा जा सकता है. इस बीच कुछ वाहन ‘जंगल के राजा’ की तस्वीरें लेने के लिए बीच रास्ते में रुकते हुए भी दिख रहे हैं.

पूर्व क्रिकेटर सैयद सबा करीम ने शेर का वीडियो पोस्ट करते हुए ट्विटर पर लिखा. ‘गुजरात लगातार बारिश से जूझ रहा है और कई शहरों में बाढ़ जैसी स्थिति है. यहां तक कि, जंगल के राजा को अपने निवास स्थान से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया है.’ इस क्लिप पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने बॉलीवुड मेगास्टार अमिताभ बच्चन को टैग किया और उन्हें 2011-12 के गुजरात पर्यटन विज्ञापन की याद दिलाई. उन्होंने लिखा, ‘कभी तो आओ गुजरात में, कुछ दिन तो गुजeरो गुजरात में…’ इस बीच कुछ लोग यह जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या पूर्व क्रिकेटर ने यह वीडियो खुद ही शूट किया था?

Gujarat is battered with incessant rains with flood like situation in many cities. Even, King of the Jungle is forced to relocate from it’s habitat. Pray to God 🙏 for a speedy recovery and normalisation of the cities affected#GujaratRain #GujaratRains pic.twitter.com/5YORSAJnEN

— Syed Saba Karim (@SyedSabaKarim5) July 23, 2023