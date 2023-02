गुजरात में सड़कों पर घूमता दिखा शेरों का झुंड, कैमरे में कैद हुआ मंजर, VIDEO देख आप भी हो जाएंगे हैरान

आजकल वन्यजीवों के आबादी के बीच घूमते दिखाई पड़ने की घटनाएं आम हो गई हैं. जंगलों की कटाई कर बसाए जा रहे इंसान इनके बेजुबानों के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं. ऐसे में ये अपनी जगह वापस पाने के लिए आते हैं और हमलावर होकर इंसानों के लिए खतरा बन जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जहां शेरों का एक झुंड सड़क पर बेपरवाही से घूमता दिख रहा है. इस वीडियो में एक दो नहीं बल्कि कई शेर घूमते देखे जा सकते हैं. वीडियो को जाने-माने आईएफएस ऑफिसर सुशांत नंदा ने शेयर किया है. नंदा ने वीडियो शेयर कर कैप्शन में लिखा है, “एक और दिन, एक और गौरव…गुजरात की सड़कों पर चलते हुए.”

नंदा ने जो वीडियो क्लिप शेयर की है उसमें 8 शेर घूमते दिखाई दे रहे हैं. ये सभी शेर आराम से घूमते हुए वहां लगे सिक्योरिटी कैमरे में कैद हो गए. ये सभी शेर एक लाइन में आगे बढ़ते जाते दिख रहे हैं. तभी आगे चल रहा शेर पास की छोटी सी दीवार पर चढ़ जाता है. उसके साथ ही एक और शेर भी वहां चढ़ जाता है. वीडियो में सामने से कोई वाहन भी आता दिख रहा है. वाहन की हेडलाइन काफी तेजी से चमकती दिख रही है. हालांकि वाहन चालक इन शेरों को देख लेता है और खतरे को भांपते हुए वहीं रुक जाता है.

लोग इस वीडियो पर मिली-जुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं. लोग जहां इस बात पर खुशी जाहिर कर रहे हैं कि गिर के जंगलों में शेर की आबादी में इजाफा हो रहा है तो वहीं उनका ये भी मानना है कि इन शेरों की रिहाइश की जगह में लगातार हो रही कमी के भयानक परिणाम हो सकते हैं.

Such sights used to be stuff if my nightmares – and then I would wake up and realize we are living in a city so wild animals can’t come walking into the streets – but – we made the mistake of building our streets around their forests so they will roam around like this! Terrible

— SujathaNarayanan (@N_sujatha08) February 15, 2023