Mann ki Baat: पीएम मोदी ने किया सरदार पटेल को नमन, कहा- एकता से ही नई ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं

Mann Ki Baat: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ (Mann Ki Baat) के 82वें संस्‍करण को संबोधित करेंगे. हर महीन प्रधानमंत्री मोदी का ‘मन की बात’ कार्यक्रम महीने के आखिरी रविवार को होता है लेकिन इस बार इसे आज ही करने का फैसला किया गया है. ‘मन की बात’ कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों के लिए विचार साझा करने का आह्वान किया है. इस बार के कार्यक्रम में पीएम मोदी, त्‍योहारों के बीच कोरोना के खतरे और वैक्‍सीनेशन को लेकर देशवासियों से बात कर सकते हैं.

इस महीने मन की बात कार्यक्रम 24 अक्टूबर यानी आज होना तय हुआ है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं आप सभी को इस महीने के एपिसोड के लिए अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित करता हूं.

Tune in tomorrow, 24th October at 11 AM. #MannKiBaat pic.twitter.com/CvESmzibcc

— Narendra Modi (@narendramodi) October 23, 2021