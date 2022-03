Assembly Elections Live Updates: गोवा और मणिपुर को लेकर दिल्ली में हुई BJP की बैठक, जल्द घोषित होगी शपथ ग्रहण की तारीख

बीजेपी की केंद्रीय पर्यवेक्षक निर्मला सीतारमण और किरेन रिजिजू आज सुबह (20 मार्च) बीरेन सिंह और बिस्वजीत सिंह के साथ इंफाल जाएंगे. भाजपा मणिपुर की विधायक दल की बैठक दोपहर 3 बजे होने की संभावना है.

BJP central observers Nirmala Sitharaman & Kiren Rijiju to go to Imphal today morning (March 20) with Biren Singh & Biswajit Singh

Legislative party meeting of BJP Manipur likely to be at 3pm later in the day

— ANI (@ANI) March 19, 2022