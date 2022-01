Total 1341 active cases in Mumbai Police: मुंबई पुलिस के 35 और कर्मी कोरोना संक्रमित मुंबई में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है. इस बीच मुंबई पुलिस ने जानकारी दी है कि उसके 35 और कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. इसके बाद मुंबई पुलिस में कोरोना संक्रमित कर्मचारियों की संख्‍या बढ़कर 1341 हो गई है. ये विभाग में सक्रिय कोरोना केस हैं.

Coronavirus India Live Updates: नई दिल्‍ली. देश में कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus) से हालात दिनोंदिन चुनौतीपूर्ण हो रहे हैं. कुछ राज्‍यों में तो कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus in India) के रोजाना 10 हजार से अधिक केस सामने आ रहे हैं. वहीं कोरोना वायरस (Covid-19 in India) का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron) भी लगातार लोगों को चपेट में ले रहा है. इससे देश में कोरोना के मामले (Corona Cases today in India) रोजाना के 2 लाख के पार हो गए हैं. साथ ही मौतों की संख्‍या भी बढ़ी है. वहीं देश में कोरोना संक्रमण की दर में भी इजाफा देखा जा रहा है. राज्‍यों में तो कोरोना से हालात खराब होने पर कई जगह प्रतिबंध घोषित किए गए हैं.

नए आकलन की मानें तो भारत में कोविड-19 का चरम अब आगामी 23 जनवरी को आ सकता है. कहा जा रहा है कि इस दौरान देश में 7 लाख से अधिक मामले आने की आशंका है. आईआईटी कानपुर के ‘सूत्र’ मॉडल की मानें तो जनवरी के आखिरी हफ्ते में देश में कोरोना संक्रमण का अपने चरम पर होगी. वहीं सरकार ने कोविड-19 को लेकर दवाओं के उपयोग और इलाज के तरीकों पर संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं. संशोधित दिशानिर्देश अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर)-कोविड-19 राष्ट्रीय कार्यबल एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत संयुक्त निगरानी समूह (डीजीएचएस) ने जारी किए हैं.

पढ़ें Coronavirus India Live Updates