नई दिल्‍ली. भारत में इन दिनों कोरोना वायरस (Coronavirus) की तीसरी लहर (Corona Third Wave) के कई शहरों में गुजरने की बात कही जा रही है. दिनोंदिन कोरोना संक्रमण (Covid 19 In India) के मामले भी बेहद अधिक सामने आ रहे हैं. अब रोजाना इनकी संख्‍या 3 लाख के पार जा रही है. हालांकि सोमवार को जारी आंकड़ों (Corona Cases in India) में यह रविवार के मुकाबले कुछ कम हुए थे. लेकिन अब भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं. वहीं सरकारी सूत्रों का दावा है कि 15 फरवरी तक देश में कोरोना संक्रमण (Covid 19 Cases in India) के मामलों में गिरावट दर्ज की जाएगी. कुछ विशेषज्ञ तो जनवरी के अंत या फरवरी में कोरोना मामलों के पीक पर पहुंचने की बात कर रहे हैं.

देश में इन दिनों कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron) भी पैर पसार रहा है. विशेषज्ञों का कहना है कि देश में चल रही कोरोना की तीसरी लहर के लिए यही वेरिएंट जिम्‍मेदार है. वहीं कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच मुंबई में स्‍कूलों को खोल दिया गया है. सोमवार को स्‍कूलों में बड़ी संख्‍या में बच्‍चों को देखा गया. हालांकि मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा है कि स्‍कूलों में उन्‍हीं बच्‍चों को आने की अनुमति है, जिनके अभिभावकों ने उन्‍हें मंजूरी दी हुई है. इसके अलावा गुजरात, महाराष्‍ट्र जैसे राज्‍यों के अस्‍पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज को लेकर व्‍यवस्‍थाएं बढ़ाई जा रही हैं.

