नई दिल्ली. क्या आप जानते हैं कि भारत में आज से नहीं बल्कि 6000 ईसा पूर्व से लेकर हजारों हजार सालों से लोकतांत्रिक व्यवस्था मौजूद रही है? अकबर “समझदार राजा” थे; छत्रपति शिवाजी ने ‘लोकतंत्र की विरासत’ छोड़ी; और सम्राट अशोक के काल में हर पांच साल में मंत्रियों का चुनाव होता था? या किस तरह स्वतंत्र भारत ने अपने अब तक के 17 राष्ट्रीय चुनावों और 400 से अधिक राज्य चुनावों के जरिए सत्ता का शांतिपूर्ण परिवर्तन किया है, जो उसके लिए गौरव की बात है. यहां तक ​​कि रामायण और महाभारत में भी लोकतंत्र के तत्व मिलते हैं, क्योंकि भगवान राम को उनके पिता ने मंत्रिपरिषद की मंजूरी और परामर्श के बाद राजा के रूप में चुना था.

जी20 की अध्यक्षता के तहत बैठकों के लिए भारत में आने वाले विदेशी प्रतिनिधियों को दो पुस्तिकाओं- ‘भारत, लोकतंत्र की जननी’ और ‘भारत में चुनाव- 1951-52 और 2019 के चुनावों पर तुलनात्मक नजर’ के जरिये इस तरह की भारत से जुड़ी जानकारी बताई जा सकती है. News18 ने इसकी समीक्षा की.

जी20 की आधिकारिक वेबसाइट पर हाल ही में यह बुकलेट अपलोड की गई है. जिसमें कहा गया है, ‘चुनाव हुए और होते रहेंगे, लोकतांत्रिक लोकाचार सहस्राब्दियों से लोगों का हिस्सा रहा है.’

शिवाजी, अकबर और अशोक

पुस्तिका में बताया गया है कि किस तरह छत्रपति शिवाजी ऐसे शासन के समर्थक थे जहां प्रतिनिधि अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक थे और लोगों को समान अधिकार प्राप्त थे. कैसे शिवाजी की जनता द्वारा ‘लोकतंत्र की विरासत’ को उनके उत्तराधिकारियों ने आगे बढ़ाया. पुस्तिका में लिखा गया है कि, शिवाजी ने आठ मंत्रियों को नियुक्त किया, जो विकेंद्रीकरण के जरिये राज्य पर शासन का प्रतिनिधित्व करते थे, और यहां तक कि राजा भी उनकी सलाह को खारिज नहीं कर सकते थे.

पुस्तिका में अकबर को एक समझदार राजा के तौर पर वर्णित किया गया है, जिनकी लोकतांत्रिक समझ अपने वक्त से कहीं आगे थी. वह इस बात पर पूरा भरोसा रखते थे कि अच्छे प्रशासन का मतलब सभी का भला, और इसी तरह के लोकतंत्र को उन्होंने अपनाया. पुस्तिका कहती है, ‘अकबर ने धार्मिक भेदभाव के खिलाफ ‘सुलह-ए-कुल’ यानी सार्वभौमिक शांति का सिद्धांत पेश किया. उन्होंने गैर-मुसलमानों पर लगाए जाने वाले जजिया कर को समाप्त किया. एक सामंजस्यपूर्ण समाज बनाने के लिए, उन्होंने एक नए धर्म की स्थापना की, जिसे ‘दीन-ए-इलाही’ या दैवीय आस्था के नाम से जाना जाता है… उनके राज में नौ बुद्धिमान लोगों का एक सलाहकार समूह था जिसे नवरत्न के रूप में जाना जाता है, इन्होंने उनकी जन-समर्थक योजनाओं को लागू करने में अहम कार्य किया.’

पुस्तिका में यह भी बताया गया है कि 265-238 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक की नीतियों में जनकल्याण प्राथमिक और केंद्र था. उन्होंने, वास्तव में, हर पांच साल में मंत्रियों का व्यवस्थित चुनाव शुरू किया. पुस्तिका में कहा गया है, ‘अशोक की शांति, कल्याण और सार्वभौमिक भाईचारे की विचारधाराएं आज भी भारतीय उपमहाद्वीप में उनके शिलालेखों के रूप में संरक्षित हैं और भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक की राजधानी से है, जो भारत में लोकतंत्र की निरंतर याद दिलाता है.’

