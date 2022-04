लाउडस्पीकर विवाद: महाराष्ट्र सरकार की सर्वदलीय बैठक का BJP ने किया विरोध, संजय राउत ने लगाया राजनीति का आरोप

मुंबई. शिवसेना सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को लाउडस्पीकर मुद्दे पर चर्चा के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक का विरोध करने पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की कड़ी आलोचना की है. संजय राउत ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बैठक का विरोध करके भगवा पार्टी ने साफ कर दिया है कि वह राजनीति करना चाहती है और इस मुद्दे पर अशांति पैदा करना चाहती है. ANI के मुताबिक राउत ने कहा, ‘महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि लाउडस्पीकर के संबंध में अदालत के आदेश का पालन किया जाना चाहिए. राज्य के गृह मंत्री ने सभी दलों को बैठक के लिए बुलाया लेकिन भाजपा ने इसका विरोध किया. इसका मतलब है कि आप राजनीति करना चाहते हैं और राज्य में लाउडस्पीकर के मामले में अशांति पैदा करना चाहते हैं.’

इससे पहले संजय राउत ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के उस बायन की तारीफ कि जिसमें उन्होंने कहा था, ‘जिस समाज को हिंसा प्रिय है, वह अब अपने अंतिम दिनों की गिनती कर रहा है’. इसके अलावा भागवत ने यह भी कहा था, ‘हिंसा से किसी का भला नहीं होता है. हमें हमेशा अहिंसक और शांतिप्रिय होना चाहिए. इसके लिए सभी समुदायों को एक साथ लाना और मानवता की रक्षा करना जरूरी है. हम सभी को इस काम को प्राथमिकता के आधार पर करने की जरूरत है.’ इस पर राउत ने कहा, ‘मैं मोहन भागवत जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक ऐसा विचार सामने रखा है, जिस पर पूरे देश में बहस होनी चाहिए.’

मोहन भागवत के उस बयान को आप यहां सुन सकते हैं-

#WATCH | The society to which violence is dear is now counting its last days. Non-violent and peace-loving people will stay: Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) chief Mohan Bhagwat in Maharashtra’s Amravati (28.04) pic.twitter.com/66bQDMUmMG

— ANI (@ANI) April 29, 2022