नई दिल्‍ली. लुधियाना के एक रेस्‍टोरेंट में खाने में मरा हुआ चूहा परोसने का मामला सामने आया है. सोशल मीडिया पर इसे लेकर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है. दावा किया जा रहा है कि खाना खाने आए परिवार ने चिकन करी ऑर्डर की थी. उन्‍हें व्‍यंजन के साथ खाने में एक मरा हुआ चूहा भी मिला. यह घटना लुधियाना के प्रकाश ढाबे की बताई जा रही है है. हालांकि ढाबे के मालिक का कहना है कि यह उनकी छवि को खराब करने के लिए गलत प्रचार किया जा रहा है. न्‍यूज18 अपने स्‍तर पर इस वायरल वीडियो की प्रमाणिकता को साबित नहीं कर सकता है.

एनसी के नाम से एक ट्विटर यूजर ने सबसे पहले इस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाला. जैसे ही यह वीडियो पब्लिक डोमेन में आया तो लोगों ने बड़ी संख्‍या में इसे शेयर करना शुरू कर दिया. वीडियो में देखा जा सकता है कि मरा हुआ चूहा चिकन करी में डूबा हुआ है. खाना खाने आई फैमिली इस चूहे को चम्‍मच में रखकर दिखा रही है. ट्वीट के साथ कैप्‍शन में लिखा गया, ‘लुधियाना का प्रकाश ढाबा, भारत में चिकन करी में चूहे को सर्व किया जाता है. रेस्‍टोरेंट के मालिक ने फूड इंस्‍पेक्‍टर को रिश्‍वत खिलाई और अब वो आजाद घूम रहा है. भारतीय रेस्‍टोरेंट के किचन का स्‍टैंटर्ड काफी खराब है. सावधान रहिएगा.’

Parkash dhaba Ludhiana. India Serve rat in chicken curry. Restaurant owner bribe the food inspector and go free??? Very poor standards in Kitchen of many Indian restaurants. Be aware . pic.twitter.com/chIV59tbq5

— NC (@NrIndiapolo) July 3, 2023