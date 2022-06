लद्दाख में बढ़ी सेना की ताकत! 'मेड इन इंडिया' लड़ाकू वाहनों से लैस हुए जवान

लेह. लद्दाख में तैनात सैनिकों की ताकत को बढ़ाने के मकसद से वहां के अग्रिम क्षेत्रों में मेड इन इंडिया इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स को शामिल कर लिया गया है. उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने व्यक्तिगत रूप से इस युद्धक वाहन को चलाया और कहा कि इन लड़ाकू वाहनों के इस्तेमाल से सेना के जवान क्षेत्र के दुर्गम इलाकों में बड़ी आसानी से जा सकेंगे.

उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एएनआई को बताया, “कोई भी आसानी से वाहन चला सकता है और चालक वाहन के अंदर से 1800 मीटर दूर तक देख सकता है. इतना ही नहीं, वाहन पर लगे हथियार को अंदर से नियंत्रित किया जा सकता है.” इन्फैंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल्स (आईपीएमवी) नाम के वाहनों को इस साल अप्रैल में भारतीय सेना को दिया गया था और लद्दाख के पहाड़ी इलाकों में इसका परीक्षण किया गया है.

#WATCH | Northern Army Commander Lt General Upendra Dwivedi drives the Made in India Infantry Combat Vehicle in Leh.

The vehicle was inducted into the force some time ago and has been developed jointly by DRDO and Tata Group pic.twitter.com/qrl1sfv7hW

— ANI (@ANI) June 24, 2022