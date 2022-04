मध्य प्रदेश: मुझे नहीं है डर, नहीं किया कोई गलत काम...क्लास रूम में नमाज पढ़ने वाली छात्रा ने दिया बयान

सागर. पिछले महीने मध्य प्रदेश के सागर जिले की डॉ. हरि सिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ने (Offered Namaz) को लेकर बवाल मच गया था. वायरल वीडियो में देखा गया कि एक छात्रा क्लास रूम में नमाज़ अदा कर रही थी. बाद में हिंदू जागरण मंच ने इस लड़की के खिलाफ एक्शन लेने की अपील की थी. 22 साल की स्टूडेंट अब अपने घर दमोह लौट गई है. छात्रा का कहना है कि उन्होंने क्लास में नमाज़ पढ़ के कोई गलती नहीं की.

अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए छात्रा ने कहा कि 25 मार्च को उन्हें एक दोस्त ने इस वायरल वीडियो के बारे में बताया. वीडियो को चोरी छुपे शूट किया गया था. लिहाज़ा उसकी निजता का पूरी तरह से उल्लंघन किया गया. उन्होंने कहा कि वो इससे नाराज़ हैं लेकिन डरी नहीं है. उन्होंने कहा, ‘ मुझे क्यों डरना चाहिए? मुझे विश्वास है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है.’

जांच कमेटी का गठन

वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू जागरण मंच ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों को लिखित शिकायत करते हुए छात्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. लिहाज़ा यूनिवर्सिटी ने इस मामले में छह सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया. विश्वविद्यालय ने बाद में एक बयान जारी कर कहा कि छात्रा के मुताबिक वो इस बात से अनजान थी कि किसी को विभाग की बिल्डिंग में नमाज़ अदा नहीं करनी चाहिए.’

B.ed में टॉप

दमोह की रहने वाली ये छात्रा एजुकेशन डिपार्टमेंट से B.Sc B.ed कर रही है और वो फिलहाल फाइनल ईयर में है. उसके परिवार और शिक्षकों का कहना है कि वो हमेशा टॉपर में रही हैं. हाल ही में टीजीटी में भर्ती के लिए आयोजित कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में, उसने 150 में से 127 अंकों के साथ अपनी क्लास में टॉप किया था.

सीएम छात्रवृत्ति योजना के तहत 25,000 रुपये मिले

वो उन छह मेधावी छात्रों में भी शामिल हैं, जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा सागर छावनी में सरकार द्वारा संचालित केंद्रीय विद्यालय में शिक्षण इंटर्नशिप के लिए चुना गया है. कक्षा 10 में 86 प्रतिशत और कक्षा 12 में 85 प्रतिशत अंक प्राप्त करने के बाद, उन्हें मेधावी छात्रों के लिए सीएम छात्रवृत्ति योजना के तहत 25,000 रुपये भी मिले थे.

क्लास टॉपर

दमोह के हट्टा तहसील में अपनी पत्नी, बेटे और 22 वर्षीय बेटी के साथ रहने वाले महिला के पिता का कहना है कि वो मिडिल क्लास फैमली से आते हैं. इसके बावजूद उन्होंने अपनी बेटी का एडमिशन बुंदेलखंड पब्लिक स्कूल में कराया. उन दिनों इस इलाके का ये एकमात्र इंगलिश मीडियम स्कूल था. पिता ने कहा, ‘वो हमेशा मेधावी छात्रा रही हैं. मेरी बेटी ने 11वीं में 93 प्रतिशत हासिल किया. लेकिन उसकी 12वीं में परसेंटेज थोड़ा गिर गया. दरअसल उसकी कोहनी की सर्जरी करानी पड़ी थी.’

Hijabi girl offering Namaz Inside Classroom in Dr. Hari Singh Gaur Central University of Sagar, Madhya Pradesh.

Why can’t they just Concentrate on Studies?pic.twitter.com/npEps5omPS

— Wali ವಾಲಿ (@Netaji_bond_) March 26, 2022