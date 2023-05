नई दिल्‍ली. कांग्रेस नेता एम वीरप्‍पा मोइली ने दावा करते हुए कहा कि राजनीति में मेरे 55 वर्षों के अनुभव के अनुसार कर्नाटक चुनाव 2023 ( Karnataka Assembly Election 2023) में कांग्रेस पार्टी को पर्याप्त बहुमत मिलना चाहिए. कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनाएगी. कर्नाटक में कांग्रेस को जनादेश मिलने के संकेत हैं और यह बात मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं. समाचार एजेंसी एएनआई को दिए एक इंटरव्‍यू में उन्‍होंने कहा कि कांग्रेस को सरकार बनाने में कोई दिक्‍कत नहीं आएगी, उसे पूर्ण बहुमत मिलेगा.

वीरप्‍पा मोइली ने कहा कि कर्नाटक चुनाव को लेकर अन्‍य लोग भी दावे कर रहे थे और अब भी कर रहे हैं, लेकिन सच यही है कि जनता ने इस बार कांग्रेस को जिताना तय कर लिया था. कांग्रेस बिना किसी दिक्‍कत के सरकार बनाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि कर्नाटक ने हमेशा केंद्र में सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आगामी विधानसभा चुनावों में जीत 2024 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त करेगी. कर्नाटक विधानसभा चुनाव (Karnataka Assembly Election 2023) के लिए आज यानी बुधवार को मतदान हुआ. आज एग्जिट पोल के नतीजों से एक अनुमान मिल जाएगा कि आखिर कर्नाटक का किंग कौन होगा. हालांकि, फाइनल नतीजों के लिए 13 मई तक का इंतजार करना पड़ेगा. कर्नाटक चुनाव में मुख्य तौर पर बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस के बीच में मुकाबला रहा.

#WATCH | According to my experience of 55 years in politics, the Congress party should get a comfortable majority. Congress will form the government in Karnataka: Congress leader M Veerappa Moily#KarnatakaAssemblyElection pic.twitter.com/AJbArwLpki

— ANI (@ANI) May 10, 2023