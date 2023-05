बहन को आया पहला पीरियड, भाई को 'अफेयर' का हुआ शक, पत्नी ने उकसाया और फिर...

Maharashtra Brother Killed Sister On Her First Period: महाराष्ट्र के ठाणे जिले से एक दर्दनाक खबर आ रही है. दरअसल, एक 12 वर्षीय लड़की को पहली बार मासिक धर्म यानी पीरियड आया था, लेकिन भाई को खून से सने कपड़े देखकर लगा कि उसका कहीं अफेयर चल रहा है. भाई ने बहन के चरित्रहीन होने के शक में बिना सही से कारण जानें बहन को लात-घूसे से मारने लगा, अंततः मासूम लड़की की मौत हो गई. जबकि सच्चाई ये थी कि उसकी 12 साल की बहन को पहली बार पीरियड आया था. आरोपी भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

आरोपी शख्स सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है. पीड़िता लड़की मां का निधन हो जाने के बाद अपने भाई-भाभी के साथ यहां शहर में रह रही थी. जबकि उसके पिता गांव में रहते थे. लड़की के पहले मासिक धर्म से काफी खून आ रहा था, भाई ने उसके कपड़ों पर खून के धब्बे देखे और शक करने लगा कि लड़की का अफेयर चल रहा है. बच्ची को मासिक धर्म का ज्ञान नहीं था. इस वजह से जब भाई ने उससे खून के धब्बों के बारे में पूछा. तो वह इसका कारण समझाने में असमर्थ रही. उसकी भाभी ने समझाने के बजाय अपने पति को उकसाने लगी थी.

पुलिस ने जानकारी दी कि आरोपी को शक हुआ कि उसकी बहन का कहीं प्रेम-प्रसंग है। जिसके चलते वह उसे कथित रूप से परेशान करने लगा. लड़की की भाभी भी कुछ समझने के बजाय पति को उकसाने लगी कि तुम्हारी बहन की किसी के साथ चक्कर चल रहा है, संबंध बनाई है इसलिए खून निकल रहा है. लड़की के भाई ने लगातार 3 दिनों तक उसे प्रताड़ित करते रहा. जब लड़की की हालत ख़राब हुई तो उसे उल्हासनगर के केंद्रीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

लड़की के मौत के बाद डॉक्टरों ने पुलिस को सूचित किया. जिसके बाद पुलिस पहुंच कर लड़की के शव को अपने कब्जे में ले लिया. पोस्टमॉर्टम के बाद भाई का करतूत सामने आया. लड़की के पीठ, चेहरे और गर्दन पर चोट के काफी निशान मिले. पुलिस ने भाई के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया.

