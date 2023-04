सांसदों- विधायकों के साथ अयोध्या के लिए रवाना हुए एकनाथ शिंदे, कल करेंगे दर्शन

मुंबई. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) शनिवार को अयोध्या के लिए रवाना हो गए. उनके साथ बड़ी संख्या में शिवसेना के सांसद और विधायक भी अयोध्या जा रहे हैं. फ्लाइट से लखनऊ जा रहे इन नेताओं का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें आगे की सीट पर एकनाथ शिंदे बैठे हुए हैं उनके पीछे शिवसेना के तमाम सांसद और विधायक बैठे हैं. लखनऊ से ये नेता अयोध्या जाएंगे. शिवसेना के मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के ठहरने के लिए मंदिर नगरी के लगभग सभी होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशालाएं बुक कर ली गई हैं, जो शनिवार को अयोध्या पहुंच रहे हैं. अयोध्या में शिंदे के स्वागत के लिए शिवसैनिकों के एक दिन पहले विशेष ट्रेनों से अयोध्या पहुंचने की उम्मीद है.

शिंदे की अयोध्या यात्रा का पूरे देश में प्रचार-प्रसार करने के लिए शिवसेना ने एक योजना तैयार की है. महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने के बाद शिंदे की यह पहली अयोध्या यात्रा है. महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी आधिकारिक कार्यक्रम के मुताबिक शिंदे शनिवार शाम लखनऊ पहुंचेंगे और रात्रि विश्राम राजधानी में करेंगे. रविवार की सुबह वह हेलीकॉप्टर से अयोध्या पहुंचेंगे और सरयू नदी के तट पर उतरेंगे .

#WATCH | Mumbai: Maharashtra CM Eknath Shinde along with Shiv Sena MPs and MLAs leave for Ayodhya, UP. pic.twitter.com/vNQ9LyIYvD

— ANI (@ANI) April 8, 2023