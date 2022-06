क्या उद्धव कैबिनेट की आखिरी मीटिंग? हाथ जोड़कर CM बोले- आपका दिल दुखा हो तो माफ करना..

कल फ्लोर टेस्ट होगा या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है लेकिन महाराष्ट्र में आज दिनभर का सियासी घटनाक्रम बेहद तेजी से बदल रहा है. जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट में कल के फ्लोर टेस्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई शुरू हुई, उसी वक्त महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कैबिनेट की बैठक बुलाई. इस कैबिनेट बैठक के आखिर में सीएम बेहद भावुक हो गए और कहा, पिछले ढाई साल में आपने मेरा सहयोग किया उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं लेकिन अगर मेरी किसी चीज से आपका दिल दुखा हो तो उसके लिए मुझे माफ करना.

#WATCH | Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray leaves from Mantralaya in Mumbai, after the state cabinet meeting concludes. pic.twitter.com/la9y25r4HE

— ANI (@ANI) June 29, 2022