महाराष्ट्रः तटरक्षक बल के जवान बने फरिश्ते! विस्थापित नौका से विदेशी नागरिक सहित 5 लोगों को बचाया

अलीबाग. भारतीय तटरक्षक बल ने आज महाराष्ट्र के अलीबाग में मड़वा के पास एक विस्थापित याट (नाव) से 5 लोगों को सुरक्षित बचा लिया. बचाये गए सदस्यों में एक विदेशी नागरिक भी है. सूत्रों के मुताबिक विस्थापित नाव में स्विटरजरलैंड का झंडा लगा हुआ था.

बचाव अभियान आज सुबह तड़के तटरक्षक बल द्वारा चलाया गया. नौका का नाम पूर्णिमा था और इसके विस्थापन का कारण अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया है. चालक दल को सुरक्षित पास के अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है.

Braving the rough seas and strong wind, @IndiaCoastGuard ship Agrim and #ICG helicopter in a joint operation rescued 05 crew (including foreigners) from a distressed #Switzerland flag yacht #Poorima at #Mandwa off #Alibaug today. All Crew safe and healthy. pic.twitter.com/qbjPXpZS40

