महाराष्ट्र संकट: हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, उद्धव ठाकरे को भी छुट्टी मनाने असम आना चाहिए

गुवाहाटी. महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी छुट्टी मनाने के लिए असम आना चाहिए. उन्होंने कहा, “मैं देश के सभी विधायकों को असम आने का न्योता देता हूं.” उन्होंने आगे कहा, “अगर बागी विधायक अधिक दिनों तक असम में रहते हैं, तो यह मेरे लिए अच्छी बात है. मैं सभी को आमंत्रित करता हूं. मैं सीएम उद्धव ठाकरे को भी छुट्टी पर असम आने का न्योता देता हूं.”

संघीय ढांचे के उल्लंघन से संबंधित विपक्ष के मजाक के बारे में पूछे जाने पर असम के मुख्यमंत्री ने एएनआई से कहा, “अगर मैं लोगों को यहां के होटल में आने पर पाबंदी लगा दूं, तो यह कैसा संघीय ढांचा है?” उन्होंने पूछा, “अगर लोग असम आते हैं और मैंने सभी होटल बंद कर दिए, तो यह कैसा संघीय ढांचा है?”

#WATCH “…He (Maharashtra CM Uddhav Thackeray) should also come to Assam for vacation,” says Assam CM & BJP leader Himanata Biswa Sarma, in Delhi pic.twitter.com/vqtS5F6Jcr

— ANI (@ANI) June 24, 2022