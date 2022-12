महाराष्ट्र. महाराष्ट्र के राज्यपाल (Maharashtra Governor) भगतसिंह कोश्यारी के छत्रपति शिवाजी महाराज (Chhatrapati Shivaji Maharaj) को लेकर हालिया बयान पर अब स‍ियासत और गरमा रही है. इस मामले पर स‍ियासत गरमाने के बाद राज्‍यपाल कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) को पद से हटाने की मांग भी जोर शोर से की जा रही है.

एएनआई के मुताब‍िक अब राज्‍यपाल कोश्‍यारी ने केंद्रीय गृह मंत्री अम‍ित शाह (Amit Shah) को भी पत्र ल‍िखकर पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया है. गृह मंत्री शाह को ल‍िखे पत्र में राज्‍यपाल ने कहा है क‍ि वह छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने की सोच भी नहीं सकते हैं.

पढ़ें: भगत सिंह कोश्यारी ने मराठियों का अपमान किया, राज्यपाल हर हद पार कर रहे हैं: उद्धव ठाकरे

इस बीच राज्यपाल की छत्रपति शिवाजी महाराज पर की गई ट‍िप्‍पणी पर उनके वंशज, राज्यसभा सांसद उदयनराजे भोंसले ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (Draupadi Murmu) और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को भी पत्र लिखा था. उदयनराजे भोंसले ने राज्‍यपाल के पद से बर्खास्त करने की मांग भी की थी.

Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari writes to Union Home Minister Amit Shah on his recent statement on Chhatrapati Shivaji Maharaj, says can’t even imagine insulting him

(file photos) pic.twitter.com/ltkj6rD2cG

— ANI (@ANI) December 12, 2022