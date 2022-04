मस्जिद से लाउडस्पीकर पर उठे विवाद के बीच महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने अजान के बीच रोका भाषण; देखें वीडियो

नई दिल्ली. देश में मस्जिदों से लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर जहां हर तरफ कोहराम मचा हुआ है, वहीं महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल (Dilip Walse Patil) ने अजान के बीच में अपने भाषण को रोक दिया. दरअसल, महाराष्ट्र नवनिर्णाण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने मस्जिदों में लाउडस्पीकर की आवाज पर घोर आपत्ति जताते हुए कहा था कि इससे भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. उन्होंने धमकी देते हुए कहा था कि अगर मस्जिदों से लाउडस्पीकर की आवाज बंद नहीं की जाती तो हम भी लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे.

दरअसल, वालसे रविवार को पुणे के पास शिरूर में एक सभा को संबोधित कर रहे थे. सभा शुरू होने के कुछ समय बाद मस्जिद से अजान की आवाज आ गई. इसके बाद वालसे ने अपने संबोधन को रोक दिया और अपने कार्यकर्ताओं से कुछ देर शांति रखने की अपील की.

वालसे पाटिल दे चुके हैं चेतावनी

गौरतलब है कि राज ठाकरे के आह्वान पर एमएनएस के कई कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया जिसके बाद पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया. नासिक में एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया. इसके बाद कई जिलों से इसी तरह की बातें सामने आईं. इस पर वालसे पाटिल ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी ने समाज में तनाव पैदा करने की कोशिश की तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

#WATCH Maharashtra Home Minister Dilip Walse Patil halts his speech midway for Azaan, at an event in Shirur, earlier today pic.twitter.com/IpV35YuIAr

— ANI (@ANI) April 4, 2022