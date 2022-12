VIDEO: बेलगावी में उग्र प्रदर्शन, महाराष्ट्र के ट्रकों पर पथराव, हिरासत में कई KRV कार्यकर्ता

बेलगावी. कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच चल रहे सीमा विवाद ने मंगलवार को उग्र रूप लिया. कर्नाटक के बेलगावी के हीरे बागेवाड़ी में रक्षण वेदिके के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया. महाराष्ट्र की ट्रकों पर पथराव किया गया. भीड़ को शांत करना के लिए पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. कार्रवाई करते हुए पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है.

इधर, रक्षण वेदिके के प्रदर्शन और तनाव की आशंका के चलते महाराष्ट्र के दो मंत्रियों ने अपने बेलगावी के दौरे को रिरस्त कर दिया है. इस बीच पूरे विवाद को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि राज्य और जनता के हितों की पूरी तरह से रक्षा की जाएगी.

#WATCH | Karnataka: Police detain workers of Karnataka Rakshana Vedike, at Hire Bagewadi in Belagavi, after they pelted stones on a truck and stopped trucks which had registration done in Maharashtra. They also staged a sit-in protest. pic.twitter.com/FdNZ6sfdsW

— ANI (@ANI) December 6, 2022