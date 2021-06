चुपके से शिकार, सो रहे कुत्ते को तेंदुए ने यूं बनाया अपना निवाला...देखें VIDEO

नासिक. मौत पर किसी का जोर नहीं साहब जब जिसका वक्त आता है वो इसके मुंह में समा जाता है.



महाराष्ट्र के नासिक से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आप भी कहेंगे ये लाइनें बिल्कुल सही हैं. दरअसल, यहां एक तेंदुआ चोर की तरह घर के बाहरी हिस्से में दाखिल हुआ और वहां पर सो रहे कुत्ते को अपना निवाला बना लिया.



न्यूज एजेंसी ANI ने इस पूरी घटना का वीडियो शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे तेंदुआ दबे पांव रेलिंग के जरिए घर में घुसता है. तेदुए की निगाहें दरवाजे के बाहर सो रहे कुत्ते पर ही है. घर में घुसते ही तेंदुए धीरे से कुत्ते पर झपट्टा मारता है. जब तक कुत्ता कुछ समझ पाता है, तब तक तो वो तेदुए उसे अपना शिकार बना लेता है.



#WATCH | Maharashtra: A leopard hunts a pet dog sleeping outside a house in Bhuse village of Nashik.