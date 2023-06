ठाणे. महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक महिला विधायक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह सरेआम एक सिविक इंजीनियर को थप्पड़ मारती नजर आ रही हैं. वीडियो में मीरा भयंदर की विधायक गीता जैन को मीरा भयंदर नगर निगम के दो इंजीनियरों को बिना नोटिस दिए तोड़फोड़ करने पर गाली देते हुए नजर आ रही हैं. इस दौरान उन्होंने एक इंजीनियर को थप्पड़ मार दिया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

जानकारी के मुताबिक मीरा भायंदर महानगर पालिका बिना नोटिस दिए बरसात से पहले लोगों के घर पर तोड़फोड़ कर रही है. महानगरपालिका के अधिकारियों पर यह भी आरोप लग रहा है कि वह लोगों के घरों में जबरन तोड़फोड़ कर रहे हैं. इसकी सूचना कुछ लोगों ने विधायक गीता जैन को दी, जिस पर वह भी अपने काफिले के साथ मौके पर पहुंच गईं. स्थानीय लोगों ने विधायक से इंजीनियर की शिकायत की.

Frustrated Mira bhayander MLA slapped & abused junior engineer of MBMC (government employee) on camera.

This is clearly misuse of power. Time and again we have seen her temper in public. Demand for strict action against such people be it any one. pic.twitter.com/dTLOqnkCKr

— Dhiraj Mishra (@DhirajRMishra21) June 20, 2023