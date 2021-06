VIDEO: NCP ऑफिस के उद्घाटन में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां, डिप्टी CM अजित पवार भी थे मौजूद

पुणे. कोरोना वायरस के मामलों में लगातार गिरावट का दौर जारी है, लेकिन अब भी लोग लापरवाही करने से नहीं चूक रहे. कोरोना की दूसरी लहर में सबसे बुरी तरह प्रभावित राज्य महाराष्ट्र के पुणे में शनिवार को कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के कार्यालय का उद्घाटन होना था. इस दौरान वहां लोगों की भारी भीड़ देखी गई और कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं. सामाजिक दूरी के नियम का पालन करना तो दूर की बात है, कई लोगों ने ठीक से मास्क भी नहीं पहन रखा था. दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री अजित पवार वहीं मौजूद थे.

इस बीच, महाराष्ट्र में शनिवार को कोविड-19 के 8,912 नए मामले सामने आए और संक्रमण से 257 लोगों की मौत हुई, जिससे राज्य में अब तक हुए संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 59,63,420 हो गई और मरने वालों की संख्या 1,17,356 हो गई. राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी.

विभाग ने बताया कि इससे पहले आठ मार्च को, राज्य में 8,744 मामले आए थे. विभाग ने बताया कि दिन में 10,373 मरीजों को छुट्टी दे दी गई, जिससे महाराष्ट्र में ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 57,10,356 तक पहुंच गई, जिससे राज्य में अब उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,32,597 हो गई.

महाराष्ट्र में अब मरीजों के ठीक होने की दर 95.76 प्रतिशत है, जबकि मृत्यु दर 1.97 प्रतिशत है. विभाग के अनुसार, 2,34,379 नयी जांच के साथ, महाराष्ट्र में अब तक जांच किए गए नमूनों की संख्या बढ़कर 3,93,12,920 हो गई है.

#WATCH | Maharashtra: Massive crowd was seen during the inauguration of the National Congress Party's office in Pune today. Deputy CM Ajit Pawar was also present at the event. pic.twitter.com/UbSlQUQ5ei