VIDEO: दूसरे समुदाय के लड़के के साथ घूमी तो मुस्लिम लड़की को मनचलों ने घेरा, छीनने लगे फोन, मारपीट पर भी उतरे

मुंबई: महाराष्ट्र के संभाजी नगर में सोमवार को 19 साल की लड़की को परेशान करने और उसके साथ मारपीट का मामला सामने आया है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लड़कों का ग्रुप सड़क पर एक लड़की का पीछा कर रहा है और उसका फोन खींचने की कोशिश कर रहा. लड़की बार-बार चिल्ला रही है कि पीछा मत करो और मुझे छोड़ो, लेकिन लड़के उससे पूछ रहे हैं कि ‘किस लड़के के साथ घूम रही थी.’ वीडियो को देख बेगमपुरा पुलिस ने स्वत: संज्ञान लेते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया है.

पुलिस ने गिरफ्तार तीनों लड़कों के खिलाफ महिला का अपमान करने, पीछा करने, डकैती का प्रयास करने, स्वेच्छा से चोट पहुंचाने और आपराधिक धमकी देने का आरोप लगाया है. संपर्क करने पर लड़की के परिवार के एक सदस्य ने कहा, ‘हम इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं.’ बेगमपुरा पुलिस के इंस्पेक्टर शिवाजी तवारे ने कहा, ‘लड़की अहमदनगर के एक कस्बे की रहने वाली है और वह प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए यहां रह रही है. सोमवार को, वह और उसके कुछ पुरुष मित्र बीबी-का-मकबरा गए थे. उसके दोस्त हिंदू समुदाय से थे. तभी संदिग्धों ने लड़की को निशाना बनाया और पुरुष मित्र के साथ उसके संबंधों पर सवाल उठाने लगे.

Maharashtra | Two men accused of harassing and manhandling a girl as seen in a video clip that went viral on social media have been detained by the Begampura police. Two other accused have been brought to Begumpura Police Station. Further action in search of other accused is… pic.twitter.com/MGq5d0AdhX

— ANI (@ANI) April 27, 2023