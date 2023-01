VIDEO: रघुपति राघव राजा राम... महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर प्रार्थना सभा में शामिल हुए PM मोदी

नई दिल्ली. महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि के मौके पर सोमवार को दिल्ली के गांधी स्मृति में आयोजित एक प्रार्थना सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया. इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे. प्रार्थना सभा में ‘रघुपति राघव राजा राम’ भजन को सुप्रसिद्ध गायक उदित नारायण गा रहे थे. ‘रघुपति राघव राजा राम’ को कुछ समय के लिए राम धुन) के नाम से भी जाना जाता था. इस लोकप्रिय भजन के रचयिता श्री लक्ष्माणाचार्य हैं. खास बात यह है कि यह महात्मा गांधी का सबसे पसंदीदा भजन था.

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 1948 में आज ही के दिन नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. उनकी पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है. इस अवसर पर दो मिनट का मौन रखकर महात्मा गांधी के प्रति सम्मान व्यक्त किया गया जिन्हें पूरा देश स्नेहपूर्वक ‘बापू’ भी कहता है. राजघाट पर एक सर्व धर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया जिसमें महात्मा गांधी के प्रिय भजन गाए गए और उन्हें सलामी भी दी गई. इसमें कई स्कूलों के छात्र और विभिन्न वर्ग के लोगों ने भी हिस्सा लिया.

इससे पहले, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विभिन्न नेताओं ने सोमवार को राजघाट स्थित महात्मा गांधी के स्मारक पर ‘राष्ट्रपिता’ को उनकी 75वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की. राष्ट्रपति भवन ने चित्र के साथ अपने ट्वीट में कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शहीद दिवस पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और राजघाट पर सर्व धर्म प्रार्थना में शामिल हुईं. राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी आदि शामिल हैं.

