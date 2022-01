आखिर ऐसा क्या भूल गए Anand Mahindra, ट्विटर पर लोगों से मांगी मदद!

नई दिल्ली. महिंद्रा एंड महिंद्रा समूह (Mahinadra & Mahindra) के प्रमुख आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) आए दिन अपने मजेदार ट्वीट्स को लेकर चर्चाओं में बने रहते हैं. ट्विटर पर खासा एक्टिव रहने वाले आनंद महिंद्रा के ट्वीट्स पर लोग भी जमकर कमेंट्स करते रहते हैं. आनंद महिंद्रा ने इस बार ट्वीट करके लोगों से मदद मांगी है. महिंद्रा इस बार कुछ भूल गए हैं जिसे लेकर उन्होंने लोगों से मदद मांगी है. उन्होंने कहा कि वह हर साल एक बात को याद करने की कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम साबित हो जाते हैं.

आनंद महिंद्रा ने ट्विटर पर एक मैप शेयर करके बधाई दी. इस मैप में 14 जनवरी को मनाए जाने वाले त्योहार राज्य के हिसाब से दिए गए हैं. महिंदा ने ट्वीट करके लिखा है- ‘हर साल, मैं इस साल देश के अलग-अलग हिस्सों में मनाए जाने वाले फसल उत्सव के लिए लोगों को बधाई देने की कोशिश करता हूं. लेकिन हर साल मैं असफल हो जाता हूं…हालांकि इनमें कुछ के नाम मैं भूल जाता हूं. महिंद्रा ने कहा, ये मैप (शेयर की फोटो) भी पूरा नहीं है, मदद करिए, जिसके पास इस त्योहार की पूरी लिस्ट हो.’

Every year I try to wish people around the country for each and every harvest festival being celebrated at this time. And each year I fail & miss out on one of them. This map is also incomplete. Help! Who has THE definitive list of them all?? pic.twitter.com/fm73PDv0hF

