PICS: तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने 'खेला होबे दिवस' पर दिखाया फुटबॉल का हुनर

नई दिल्ली. तृणमूल कांग्रेस ने घोषणा की है कि वह मंगलवार को ‘खेला होबे दिवस’ मनाएगी, जिसमें पार्टी के नेता खेल को बढ़ावा देने के लिए पूरे पश्चिम बंगाल में फुटबॉल मैच आयोजित करेंगे. इसी सिलसिले में तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने एक कार्यक्रम में फुटबॉल खेलते हुए अपनी तस्वीरें साझा कीं.

गौरतलब है कि पिछले वर्ष राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान ‘खेला होबे’ एक तरह का युद्ध घोष बन गया था. चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया था और लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज हुई. बनर्जी ने पिछले वर्ष घोषणा की थी कि 16 अगस्त ‘खेला होबे दिवस’ के तौर पर मनाया जाएगा.

Kicking it off for #KhelaHobeDibas pic.twitter.com/4WNjA1MqhU

— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) August 16, 2022